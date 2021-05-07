Кузбассовец попался полицейским после трех краж из одного и того же дома

К полицейским еще в феврале текущего года обратился местный житель, который рассказал, что в доме, который он использует как дачу, пропали10 метров электропроводов, строительные инструменты и запчасти от автомобиля «Тойота». Общая сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.

По заявлению были организованы оперативно-розыскные мероприятия. Полицейским удалось установить, что к краже может быть причастен местный житель, который проживает недалеко от места преступления. Мужчину задержали, а также установили подробности преступления.

- В течение трех дней он приходил в чужое помещение и похищал оттуда вещи, часть из которых успел сдать в пункт приема металла. Оставшееся имущество стражи порядка изъяли и вернули законному владельцу, - сообщили в ГУ МВД Кузбасса.

К текущему моменту уголовное дело, возбужденное в отношении прокопчанина, было направлено в суд. Теперь ему грозит тюремное заключение, санкции статьи предполагают до 6 лет заключения в местах лишения свободы.