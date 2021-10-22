Кузбассовец попал в полицию за преступную связь со штукатурами

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Силовики выявили мигрантов, которые незаконно штукатурили стены на одной из строек в кузбасском городе. Теперь за связь с нелегалами работодателю грозит крупный штраф.

На одном строительном объекте в городе Белово стражи закона обнаружили трех граждан ближнего зарубежья, которые трудились штукатурами без патента.


В результате нарушители привлечены к ответственности по ст. 18.10 КоАП РФ "Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации", за что могут получить штраф в размере 5 000 рублей.


Также ответственность понесет и работодатель гостей из зарубежья. За предоставление рабочих мест нелегалам он попал по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ "Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства". Для него размер штрафа может составить до 800 тысяч рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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