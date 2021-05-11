Кузбассовец попал в колонию за убийство матери топором

В Новокузнецке признали виновным 49-летнего жителя Центрального района в убийстве матери, произошедшем в декабре прошлого года. 79-летняя женщина с сыном устроили пьяные посиделки у соседки, а по возвращении домой поссорились.

– Между ними произошла словесная ссора, после которой мужчина выгнал пожилую женщину в подъезд. Последняя высказалась в его адрес нецензурной бранью. Разозлившись, мужчина топором нанес ей несколько ударов по голове, – сообщили в областном СУ СКР.

От полученных повреждений женщина умерла на месте, а ее сын сам вызвал правоохранителей и сознался в том, что сделал. Суд приговорил мужчину к лишению свободы на девять лет.