Кузбассовец попал под уголовную статью после падения в реку с моста

43-летний житель Анжеро-Судженска заявил силовикам, что стал жертвой нападения злодеев: якобы злоумышленники избили его на улице, а после отняли телефон и деньги, отложенные на покупку автомобиля. Правда в ходе выяснения обстоятельств стражи закона установили, что мужчина соврал, чтобы не раскрывать реальные обстоятельства супруге.

– Полицейские выяснили, что накануне вечером горожанин возвращался домой, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Переходя через мостик над небольшой речкой, горожанин запнулся и упал в воду. При этом он потерял мобильник,– сообщили в ГУ МВД Кузбасса.

Он также посчитал, что деньги вместе с гаджетом ушли под воду, поскольку был уверен, что они находились в кармане. Испугавшись гнева жены горожанин пошел в полицию с ложной историей.

Отмечается, что спустя несколько дней заявитель все-таки нашел сбережения у родственников, к которым приходил в гости и оставил всю сумму на полке в шкафу. В отношении фантазера возбуждено дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ "Заведомо ложный донос", он может отправиться в тюрьму на два года.