Кузбассовец попал под суд за жестокое убийство кота на глазах у подростков

По данным полиции, житель поселка Чистогорский в Новокузнецке во дворе многоквартирного дома на глазах у подростков жестоко издевался над котом: он схватил животное, а после несколько раз ударил его о ствол дерева. От увечий четвероногий скончался, а несовершеннолетние доложили о произошедшем местному участковому.

– Сотрудник полиции установил подозреваемого и выяснил, что злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил таким способом проучить питомца, который справил нужду в ботинки хозяина, – сообщили в ГУ МВД по Кузбассу.

В результате 51-летний мужчина попал под ч. 1 ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". Дело передано в суд. Теперь живодер за истязание неугодного кота может отправиться в тюрьму на три года.