Кузбассовец попал под суд за жестокое убийство кота на глазах у подростков

0
Фото:  

Уголовное дело в отношении 51-летнего жителя новокузнецкого поселка, который при подростках жестоко расправился с котом, передано в суд. Живодеру грозит реальный тюремный срок.

По данным полиции, житель поселка Чистогорский в Новокузнецке во дворе многоквартирного дома на глазах у подростков жестоко издевался над котом: он схватил животное, а после несколько раз ударил его о ствол дерева. От увечий четвероногий скончался, а несовершеннолетние доложили о произошедшем местному участковому.

Сотрудник полиции установил подозреваемого и выяснил, что злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил таким способом проучить питомца, который справил нужду в ботинки хозяина, сообщили в ГУ МВД по Кузбассу.

В результате 51-летний мужчина попал под ч. 1 ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". Дело передано в суд. Теперь живодер за истязание неугодного кота может отправиться в тюрьму на три года.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35159

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined