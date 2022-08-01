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Кузбассовец попал под суд за вовлечение подростков в распитие спиртного

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Юный житель Кемеровской области получил наказание за неоднократные распития алкоголя с несовершеннолетними.

Житель Мариинска, 18-летний юноша, на протяжении примерно четырех месяцев предлагал двум 17-летним подросткам распить спиртное, купленное им же. Подростки несколько раз употребляли от полулитра до трех литров пива, а 23 февраля текущего года каждый из них выпил не менее 0,2 литра крепкого спиртного.


Попав под суд за вовлечение несовершеннолетних в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, юноша раскаялся в содеянном. Его вину подтвердили и другие доказательства, в числе которых показания подростков и свидетелей, сообщают в пресс-службе Мариинского городского суда.


Суд признал мариинца виновным и назначил ему наказание в виде 160 часов обязательных работ. Выполнять он их будет в свободное от основной работы или учебы время.

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