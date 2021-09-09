Кузбассовец попал под суд за увлечение запрещенными веществами

Как сообщили в ведомстве, в июне текущего года в распоряжение силовиков поступила информация, что один из жителей Ленинска-Кузнецкого причастен к торговле запрещенными веществами. По итогу спецоперации, нарушителя удалось поймать с поличным, за сбытом шести свертков с героином общей массой 0,237 грамма.

– В ходе следствия установлено, что драгдилер приобретал наркотики бесконтактным способом для личного потребления, а также для продажи наркозависимым гражданам, – пояснили в ГУ МВД Кузбасса.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд. Фигурант за торговлю наркотиками может лишиться свободы на восемь лет.