Кузбассовец попал под суд за угон велосипеда у ребенка

Инцидент произошел в городе Белово, где 56-летний мужчина обратил внимание на детский велосипед, без присмотра оставленный на одной из улиц города. Злоумышленник сел на транспорт и доехал на нем до одной из оживленных торговых точек, где продал краденное имущество за 1 000 рублей.

Когда владельцы обнаружили пропажу, то обратились за помощью к стражам закона. Общая сумма ущерба составила 6 000 рублей. В скором времени похититель оказался задержан. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража".

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд. Угонщик может лишиться свободы на пять лет.