Кузбассовец попал под суд за участие в деятельности экстремистской организации

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Житель Кемеровской области попал в поле зрения правоохранителей из-за того, что участвовал в работе запрещенной религиозной организации.

По версии следствия, 47-летний прокопчанин в ноябре 2019 года участвовал в деятельности религиозной организации свидетелей Иеговы "Прокопьевск" (признана экстремистской, деятельность запрещена на территории РФ), зная о ее незаконности. Мужчина предоставлял свое жилище и участвовал в собрании участников запрещенной организации с помощью видеосвязи. Кроме того, кузбассовец объяснял последователям смысл учений, которые пропагандировали деятельность экстремистского объединения.


В отношении прокопчанина было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. В ходе обследования жилища мужчины была обнаружена экстремистская литература. Со следствием кузбассовец не сотрудничал.


Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

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