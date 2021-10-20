Кузбассовец попал под суд за убийство пожилого мужчины из-за оскорбления

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Житель Кемеровской области убил пенсионера, который оскорбил его в ходе застолья.

Инцидент произошел в июне 2020 года в Мысках. В гости к 65-летнему местному жителю пришел ранее судимый 42-летний сосед. Мужчины распивали спиртные напитки. В ходе застолья хозяин жилища оскорбил гостя, за что тот нанес пожилому человеку несколько ножевых ранений в грудь.

– От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Злоумышленник переночевал в квартире убитого, а утром сам вызвал сотрудников полиции, – сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". Злоумышленник сотрудничал со следствием и полностью признал вину.


Приговором суда мужчине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. Свой срок кузбассовец будет отбывать в колонии строгого режима.

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