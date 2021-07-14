Кузбассовец попал под суд за убийство на почве разногласий о наркоманах

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В Кемеровской области суд рассмотрит дело об убийстве, совершенном после крупной ссоры. Причиной конфликта стал спор о наркозависимых людях.

54-летний житель Кемеровского района попал на скамью подсудимых после инцидента, произошедшего в феврале. По материалам следователей, обвиняемый вместе со своим знакомым устроили пьянку дома у последнего. Застолье закончилось ссорой.

– Мужчины заговорили о людях, которые употребляют наркотические средства. Гость высказал о них резко негативное мнение, между мужчинами из-за этого возник конфликт, во время которого они обменялись ударами, – рассказали в областном СУ СКР.

После драки мужчина решил расправиться с оппонентом: выхватил нож и ударил противника несколько раз. Затем злоумышленник забрал остатки алкоголя и сбежал. Пострадавший 56-летний кузбассовец скончался от полученных травм.


Обеспокоенные родственники погибшего спустя несколько дней позвонили соседу, которые в результате и нашел тело.


В результате нападавший был задержан, однако в убийстве не сознавался, но доказательства вынудили признаться. Теперь меру наказания для него выберет суд.

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