Кузбассовец попал под суд за трату денег с чужой карты

В Юрге 28-летний мужчина попал под статью "Кража" за то, что нашел банковскую карту на одной из городских улиц. Отмечается, что вместо того, чтобы попытаться вернуть имущество законному владельцу, он принялся тратить деньги незнакомства на личные нужды при помощи функции бесконтактной оплаты.

– Мужчина решил оставить ее себе и за два дня произвел 18 операций по расчету с чужой карты, покупая продукты в магазинах города, оплачивая услуги такси, питание в кафе, – рассказали в ГУ МВД по Кузбассу.

В общей сложности ему удалось потратить 8 000 рублей, после чего владелец карты обратился за помощью к полицейским.

Дело уже передано в суд. За все траты злоумышленник может лишиться свободы на шесть лет.