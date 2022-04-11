+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Кузбассовец попал под суд за трату денег с чужой карты

0
Фото:  

Житель кузбасского города стал фигурантом уголовного дела о краже денег с найденной банковской карты.

В Юрге 28-летний мужчина попал под статью "Кража" за то, что нашел банковскую карту на одной из городских улиц. Отмечается, что вместо того, чтобы попытаться вернуть имущество законному владельцу, он принялся тратить деньги незнакомства на личные нужды при помощи функции бесконтактной оплаты.

Мужчина решил оставить ее себе и за два дня произвел 18 операций по расчету с чужой карты, покупая продукты в магазинах города, оплачивая услуги такси, питание в кафе, рассказали в ГУ МВД по Кузбассу.

В общей сложности ему удалось потратить 8 000 рублей, после чего владелец карты обратился за помощью к полицейским.


Дело уже передано в суд. За все траты злоумышленник может лишиться свободы на шесть лет.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35278

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined