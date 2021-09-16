Кузбассовец попал под суд за торговлю несуществующими машинами

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В кузбасском городе мужчина разработал план, согласно которому он зарабатывал деньги на продаже воображаемых автомобилей. Фотографии товара для покупателей ему приходилось делать во дворах.

28-летний мужчина из Прокопьевска решил заработать денег на продаже несуществующих автомобилей. С этой целью он фотографировал машины во дворах жилых домов или находил на сайте объявлений, выдавая за свои.

Впоследствии он размещал их на своих страницах в Интернете по цене в 2-3 раза меньше рыночной и требовал с обратившихся к нему покупателей предоплату в качестве гарантии заключения сделки, а также убеждал перевести ему денежные средства за услуги по доставке машины и под иными предлогами, пояснили в ГУ МВД Кузбасса.

Мошенническая схема позволила ему нажиться на семи жителях Кузбасса, Новосибирской области и Алтайского края. Ущерб от деяний злоумышленника составил 20 000 рублей.


Уголовные дела по нескольким эпизодам по ч. 1 ст. 159 УК РФ "Мошенничество" переданы в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до 2 лет лишения свободы.

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