Кузбассовец попал под суд за соседскую кражу с проникновением

По данным полиции, в феврале 2022 года к ним в отдел по Тайгинскому округу пришла женщина, которая заявил, что неизвестный лишил ее 300-килограммовой металлической печи. Якобы для воплощения противозаконного замысла злоумышленник проник в ее надворную постройку. Сумма ущерба составила около 3 000 рублей.

Стражи закона установили, что к краже причастен 44-летний сосед потерпевшей.

– В ходе следствия установлено, что злоумышленник сдал похищенную из бани печь в пункт приема металла, а вырученные за нее 2600 рублей потратил, – сказали в ГУ МЧС по Кузбассу.

Сейчас материалы уголовного дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража" переданы на рассмотрение в Тайгинский городской суд. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде тюремного заключения до пяти лет.