Кузбассовец попал под суд за смертельную аварию в день покупки машины

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Суд в Белове рассмотрит дело 19-летнего юноши, который спровоцировал смертельное ДТП после покупки автомобиля.

По информации правоохранителей, авария случилась в мае прошлого года, в результате которой погибла 18-летняя девушка. Погибшая была пассажиркой учинившего ДТП 19-летнего водителя, который именно в тот день купил ВАЗ-2114 и отправился на нем в поездку. На 25-м километре автодороги Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк легковушка столкнулась с "КамАЗом" из-за нарушения дистанции.

– В результате ДТП 18-летняя девушка, которая находилась на переднем пассажирском кресле, от полученных травм скончалась, – рассказали в областном ГУ МВД.

Тяжелые травмы получили еще трое спутников молодого автолюбителя. Водитель обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть. Санкции соответствующей статьи предусматривают до пяти лет колонии.

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