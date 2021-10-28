Кузбассовец попал под суд за серию нападений на пенсионеров

За помощью к стражам закона в Новокузнецке обратились трое пожилых людей, которые сообщили, что на улице на них напал неизвестный и лишил их сумок, кошельков. В общей сложности ущерб от проделок злоумышленника составил порядка 11 000 рублей.

В ходе расследования силовики задержали нарушителя. Под подозрением оказался 29-летний местный житель, свою вину он признал.

– Злоумышленник дал признательные показания и пояснил, что выслеживал на улице пожилых людей, которые не смогут оказать сопротивления, следовал за ними до подъездов, отбирал ценные вещи и скрывался. Деньги из сумочек и кошельков задержанный тратил на приобретение наркотиков, – прокомментировали в ГУ МВД Кузбаса.

Горожанин попал сразу под три уголовных дела по ч. 1 ст. 161 УК РФ "Грабеж". За серию налетов на пенсионеров молодой мужчина может отправиться в тюрьму на четыре года.