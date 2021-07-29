Кузбассовец попал под суд за регулярные избиения падчерицы

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Суд рассмотрит дело жителя Юрги, который в течение нескольких месяцев в пьяном угаре избивал 14-летнюю девочку.

В Юрге будут судить 37-летнего мужчину, обвиняемого

по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего). По информации СК, с октября 2020 года по апрель 2021 года обвиняемый в пьяном виде постоянно придирался к своей падчерице и избивал ее за каждую мелочь. При этом мать девочки о происходящем не знала, поскольку инциденты происходили в ее отсутствие.

— После нанесенного удара потерпевшая пожаловалась маме на боль в груди, после чего они обратились в больницу, — рассказали в областном СУ СКР.

В медучреждении подросток призналась, что ее бил отчим. Тогда кузбассовца привлекли к административной ответственности. В апреле мужчина ударил девочку при матери, после чего женщина обратилась к правоохранителям.


Теперь уголовное дело дошло до суда, по результатам которого будет принято решение о наказании обвиняемого.

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