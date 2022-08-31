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Кузбассовец попал под суд за растрату денег сыновей после смерти жены

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В Кемеровской области мужчина был обвинен в растрате средств своих детей.

По версии следствия, в период с сентября по декабрь 2021 года 40-летний житель Яшкинского района переводил себе средства со счетов 5- и 9-летнего сыновей. Дети получали деньги в связи с потерей кормильца: их мать, супруга кузбассовца, скончалась. При этом сам мужчина быть законным представителем детей отказался, но имел доступ к банковским счетам мальчиков. Опекунство на детей оформила их тетя, которая и обнаружила пропажу около 76 000 рублей. Женщина, проживающая с мальчиками в Алтайском крае, обратилась в полицию.


В отношении кузбассовца было возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате, совершенном с причинением значительного ущерба, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Мужчина предстанет перед судом.

Да!
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