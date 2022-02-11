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Кузбассовец попал под суд за попытку украсть телевизор на глазах у хозяйки

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Беловчанин заметил незапертую в общежитии дверь и решился на преступление: он зашел в комнату, откуда вынес телевизор. Правда вор даже не подозревал, что за процессом следила хозяйка жилища.

О похищении имущества беловским стражам закона рассказала пенсионерка. По словам потерпевшей, неизвестный проник в ее комнату в общежитии через незапертую дверь, а оказавшись внутри, решил вынести из жилья телевизор.

Все это время за ним наблюдала испуганная пожилая хозяйка комнаты, которую злоумышленник даже не заметил. Только после того, как мужчина скрылся, она обратилась за помощью в полицию, сообщили в ГУ МВД Кузбасса.

Выяснилось, что к похищению бытовой техники причастен 22-летний горожанин, который в тот день гостил у соседей пожилой дамы. Сейчас злоумышленнику предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". За попытку вынести телевизор на глазах у хозяйки он может отправиться в тюрьму на шесть лет.

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