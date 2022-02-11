Кузбассовец попал под суд за попытку украсть телевизор на глазах у хозяйки

О похищении имущества беловским стражам закона рассказала пенсионерка. По словам потерпевшей, неизвестный проник в ее комнату в общежитии через незапертую дверь, а оказавшись внутри, решил вынести из жилья телевизор.

– Все это время за ним наблюдала испуганная пожилая хозяйка комнаты, которую злоумышленник даже не заметил. Только после того, как мужчина скрылся, она обратилась за помощью в полицию, – сообщили в ГУ МВД Кузбасса.

Выяснилось, что к похищению бытовой техники причастен 22-летний горожанин, который в тот день гостил у соседей пожилой дамы. Сейчас злоумышленнику предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". За попытку вынести телевизор на глазах у хозяйки он может отправиться в тюрьму на шесть лет.