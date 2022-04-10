По данным ГУ МВД по Кузбассу, 19-летний житель Ленинска-Кузнецкого повредил автомобиль таксиста, чтобы сэкономить на поездке от друга, где он распивал спиртное, до своего дома. В общей сложности буйный пассажир причинил водителю ущерб в 50 000 рублей.

– В салоне автомобиля пассажир уснул, а когда в пункте назначения проснулся и услышал, что стоимость поездки составила 250 рублей, решил, что таксист запросил слишком большую сумму, – уточнили в ведомстве.

Для "снижения" цены нарушитель отлучился домой якобы за деньгами. Однако вышел из жилища агрессор с металлической монтировкой, которой несколько раз ударил по корпусу автомобиля.

Его действия попали под ч. 1 ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Дело передано в суд. Мужчина может отправиться в тюрьму на два года.