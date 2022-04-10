Кузбассовец попал под суд за попытку монтировкой "сбить" цену в такси

0
Фото:  

Пьяный житель кузбасского города посчитал, что таксист запросил слишком высокую цену за одну поездку. В попытке сэкономить пассажир взялся за металлическую монтировку.

По данным ГУ МВД по Кузбассу, 19-летний житель Ленинска-Кузнецкого повредил автомобиль таксиста, чтобы сэкономить на поездке от друга, где он распивал спиртное, до своего дома. В общей сложности буйный пассажир причинил водителю ущерб в 50 000 рублей.

В салоне автомобиля пассажир уснул, а когда в пункте назначения проснулся и услышал, что стоимость поездки составила 250 рублей, решил, что таксист запросил слишком большую сумму, уточнили в ведомстве.

Для "снижения" цены нарушитель отлучился домой якобы за деньгами. Однако вышел из жилища агрессор с металлической монтировкой, которой несколько раз ударил по корпусу автомобиля.


Его действия попали под ч. 1 ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Дело передано в суд. Мужчина может отправиться в тюрьму на два года.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35223

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined