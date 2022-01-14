Кузбассовец попал под суд за несданный ПЦР-тест

Мариинец приехал из Киргизии в конце ноября прошлого года. По приезде мужчина не прошел ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию и в течение четырех календарных дней не разместил полученные результаты на платформе госуслуг. Этим кузбассовец нарушил один из пунктов постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7 об изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19. Суд рассмотрел нарушение по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, наказание за которое составляет от 15 до 40 тысяч рублей. Мужчина пояснил, что не знал о необходимости размещать результаты теста на "Госуслугах".

"В итоге он не смог представить доказательства, свидетельствующие о невозможности прохождения однократного лабораторного исследования на COVID-19 и размещения результатов этих исследований в соответствующих разделах портала Госуслуг. Не представил он и доказательства уважительности причин невыполнения установленных требований", – сообщают в пресс-службе Мариинского городского суда.

Суд учел ряд исключительных обстоятельств по делу и назначил нарушителю минимально возможный штраф в размере 7,5 тысяч рублей. Постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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