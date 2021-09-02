Кузбассовец попал под суд за ложный донос об убийстве сожительницы

Ложный донос стал причиной для возбуждения уголовного делопроизводства в отношении 60-летнего жителя Яшкинского района. По информации пресс-службы кузбасского следкома, версия следствия гласит, что в мае текущего года обвиняемый выпивал спиртное в течение нескольких дней в своем жилище, что не очень нравилось его сожительницы. Обстоятельства вынудили женщину сделать возлюбленному замечание. Между кузбассовцами образовался конфликт.

Пытаясь успокоить мужчину, горожанка пригрозила ему тем, что вызовет полицию, однако это его не испугало.

- <…> обвиняемый ответил, что сам вызовет полицейских. После чего он позвонил в экстренную службу «112» и сказал, что якобы убил сожительницу, - уточнили в ведомстве.

Диспетчер передал сообщение в полицию. Выехавшие на место силовики и установили несоответствие информации действительности. В ходе разбирательств по возбужденному по ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления) делу мужчина не стал отрицать своей вины.

Материалы были переданы в суд с обвинительным заключением.