Кузбассовец попал под суд за ложный донос

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Житель Кемеровской области был обвинен в ложном доносе на сотрудника правоохранительных органов.

Сообщается, что в декабре 2020 года 32-летний житель Яшкинского муниципального округа решил оговорить сотрудника полиции, чтобы избежать уголовной ответственности за совершенные кражи. Мужчина составил заявление о том, что правоохранитель избил его при задержании. Обман раскрылся на этапе проверки сведений, однако кузбассовец продолжил настаивать на своем.


В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 306 УК РФ "Заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления". Мужчина не сотрудничал со следствием и не признал свою вину, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Уголовное дело было направлено для рассмотрения в суд.

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