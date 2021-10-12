Кузбассовец попал под суд за ложный донос

Сообщается, что в декабре 2020 года 32-летний житель Яшкинского муниципального округа решил оговорить сотрудника полиции, чтобы избежать уголовной ответственности за совершенные кражи. Мужчина составил заявление о том, что правоохранитель избил его при задержании. Обман раскрылся на этапе проверки сведений, однако кузбассовец продолжил настаивать на своем.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 306 УК РФ "Заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления". Мужчина не сотрудничал со следствием и не признал свою вину, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Уголовное дело было направлено для рассмотрения в суд.