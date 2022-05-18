Кузбассовец попал под суд за кражу 1 000 рублей в медицинской маске

В ноябре 2021 года в отдел полиции обратилась 80-летняя жительница Ленинска-Кузнецкого с заявлением, что неизвестный проник к ней в дом и вынес от туда 1 000 рублей. Стражи закона установили, что к похищению денег причастен 39-летний сосед потерпевшей. Он стал фигурантом уголовного дела.

Установлено, что на преступление злоумышленник пошел ночью, а для конспирации надел медицинскую маску. В таком виде он взломал фрагментом арматуры входную дверь и проник жилище, где потребовал от пенсионерки деньги.

– Он хорошо знал потерпевшую, так как летом помогал ей по хозяйству, и ему было известно, что она является инвалидом, плохо ходит и не сумеет оказать ему сопротивления. После того, как пожилая женщина передала ему купюру достоинством 1 000 рублей, налетчик скрылся,– уточнили в ГУ МВД по Кузбасу.

Всю добычу он потратил на спиртное. За свои действия горожанин попал под ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж". Материалы дела переданы в суд. За тысячу рублей кузбассовец может отправиться в колонию на семь лет.