Кузбассовец попал под суд за избиение обидчика супруги ремнем

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Житель южной столицы Кузбасса может лишиться свободы на восемь лет за избиение мужчины, который обидел его жену, ремнем.

29-летний житель рассказал силовикам, что серьезную травму головы ему нанес малознакомый мужчина, избивший его сонного ремнем.


Оказалось, что потерпевший находился в гостях у своего дяди, где вместе с родственниками распивал спиртное. Во время посиделок к ним присоединилась соседка, с которой у заявителя возник конфликт и он оттолкнул неприятельницу, отчего та упала.

После этого новокузнечанин пошел спать, а через некоторое время в комнату забежал ранее неизвестный ему мужчина и стал хлестать его ремнем, металлическая пряжка которого несколько раз попала по голове потерпевшего, прокомментировали в ГУ МВД по Кузбассу.

Правоохранителям удалось установить, что обидчиком новокузнечанина оказался супруг той гостьи.

В больнице медики диагностировали горожанину черепно-мозговую травму, что является тяжким вредом здоровью.


Уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" направлено на рассмотрение в суд. 50-летнему заступнику грозит до восьми лет лишения свободы.

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