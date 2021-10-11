Кузбассовец попал под суд за избиение обидчика супруги ремнем

29-летний житель рассказал силовикам, что серьезную травму головы ему нанес малознакомый мужчина, избивший его сонного ремнем.

Оказалось, что потерпевший находился в гостях у своего дяди, где вместе с родственниками распивал спиртное. Во время посиделок к ним присоединилась соседка, с которой у заявителя возник конфликт и он оттолкнул неприятельницу, отчего та упала.

– После этого новокузнечанин пошел спать, а через некоторое время в комнату забежал ранее неизвестный ему мужчина и стал хлестать его ремнем, металлическая пряжка которого несколько раз попала по голове потерпевшего, – прокомментировали в ГУ МВД по Кузбассу.

Правоохранителям удалось установить, что обидчиком новокузнечанина оказался супруг той гостьи.

В больнице медики диагностировали горожанину черепно-мозговую травму, что является тяжким вредом здоровью.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" направлено на рассмотрение в суд. 50-летнему заступнику грозит до восьми лет лишения свободы.