Кузбассовец попал под суд за гибель упавшего в траншею подростка

Как сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области, трагический инцидент произошел в июле текущего года. По версии следствия, 59-летний мастер цеха теплоэнергетической компании в городе Прокопьевск не выполнил должным образом свои обязанности: не проконтролировал установку защитного ограждения и переходного мостика, в том числе и предупредительных знаков вокруг траншеи, а также не обеспечил освещение опасного объекта в ночное время, что повлекло смерть несовершеннолетнего сотрудника.

– В результате в темное время суток в траншею, заполненную водой, упал 17-летний подросток. Причиной его смерти стало утопление. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал, – сообщили в ведомстве.

К настоящему времени расследование уголовного дела (ч. 2 ст. 216 УК РФ, нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) завершено. Вместе с обвинительным заключением оно передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.