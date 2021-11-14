Кузбассовец попал под суд после продажи автомобиля

За помощью к стражам закона обратилась жительница Киселевска, которая лишилась автомобиля после связи со своим знакомым. Потерпевшая рассказала, что доверила снятый с регистрационного учета "Ниссан Тиида" приятелю на длительное хранение, но через шесть лет узнала, что транспорт он продал, а деньги присвоил себе.

Сумма ущерба составила 300 000 рублей.

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Он дал признательные показания и пояснил, что в 2017 году продал автомобиль незнакомцу за 30 000 рублей, – прокомментировали в ГУ МВД Кузбасса.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Материалы дела переданы в суд. За продажу чужого транспорта 44-летний кузбассовец может отправиться в тюрьму на шесть лет.