Кузбассовец попал под суд после продажи автомобиля

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Жительница кузбасского города лишилась автомобиля после того, как попросила своего знакомого посмотреть за транспортным средством.

За помощью к стражам закона обратилась жительница Киселевска, которая лишилась автомобиля после связи со своим знакомым. Потерпевшая рассказала, что доверила снятый с регистрационного учета "Ниссан Тиида" приятелю на длительное хранение, но через шесть лет узнала, что транспорт он продал, а деньги присвоил себе.


Сумма ущерба составила 300 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Он дал признательные показания и пояснил, что в 2017 году продал автомобиль незнакомцу за 30 000 рублей, прокомментировали в ГУ МВД Кузбасса.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Материалы дела переданы в суд. За продажу чужого транспорта 44-летний кузбассовец может отправиться в тюрьму на шесть лет.

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