Кузбассовец попал под суд из-за заграничных препаратов

В мае еще 2018 года местный житель решил приобрести через Интернет анаболические стероиды. Они же содержали в своем составе те вещества, которые входят в список запрещенных. Ими он планировал пользоваться сам, однако какую-то часть из них хотел продать своему знакомому. Заказ был полностью сформирован и отправлен в Кузбасс.

- Международным почтовым отправлением посылка с сильнодействующими веществами пересекла Государственную границу Российской Федерации с Республикой Беларусь, и в июне 2018 года прибыла в отделение почтовой связи Мариинска, - уточнил официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев.

Горожанин прибыл в почтовое отделение, чтобы забрать посылку, но там его ждали сотрудники УФСБ России. Мужчину задержали пока он заполнял бланк почтового извещения. Примечательно, что одну из улик, а именно извещение, кузбассовец успел уничтожить прямо на месте задержания: мариинец съел бумагу со всеми данными о посылке.

В ходе судебных разбирательств он отказался признавать свою вину, пояснив, что не знал о том, что сильнодействующие вещества, находящиеся в препаратах, являются запрещенными и будут переправлены в Россию через границу с Беларусью. Свои слова он подкрепил тем, что сайт не был заблокирован и вся информация, предоставленная на нем, была на русском языке. Кроме того, до формирования заказа он сопоставил все вещества в стероидах со списком запрещенных, однако не нашел их там.

Несмотря на показания подсудимого, его признали виновным в инкриминируемых ему деяниях. В качестве наказания 25-летнего жителя Мариинска приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.

Мужчина попытался обжаловать приговор, однако областной суд Кузбасса оставил действующее решение без изменений.