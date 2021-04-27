Кузбассовец попал под суд из-за заграничных препаратов

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Житель Мариинска приобрел запрещенные вещества в соседней с Россией стране. На почте мужчину задержали с извещением на посылку, которое он успел съесть. Препараты он планировал использовать вместо с знакомым. Однако теперь кузбассовец имеет условный срок.

В мае еще 2018 года местный житель решил приобрести через Интернет анаболические стероиды. Они же содержали в своем составе те вещества, которые входят в список запрещенных. Ими он планировал пользоваться сам, однако какую-то часть из них хотел продать своему знакомому. Заказ был полностью сформирован и отправлен в Кузбасс.

- Международным почтовым отправлением посылка с сильнодействующими веществами пересекла Государственную границу Российской Федерации с Республикой Беларусь, и в июне 2018 года прибыла в отделение почтовой связи Мариинска, - уточнил официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев.

Горожанин прибыл в почтовое отделение, чтобы забрать посылку, но там его ждали сотрудники УФСБ России. Мужчину задержали пока он заполнял бланк почтового извещения. Примечательно, что одну из улик, а именно извещение, кузбассовец успел уничтожить прямо на месте задержания: мариинец съел бумагу со всеми данными о посылке.


В ходе судебных разбирательств он отказался признавать свою вину, пояснив, что не знал о том, что сильнодействующие вещества, находящиеся в препаратах, являются запрещенными и будут переправлены в Россию через границу с Беларусью. Свои слова он подкрепил тем, что сайт не был заблокирован и вся информация, предоставленная на нем, была на русском языке. Кроме того, до формирования заказа он сопоставил все вещества в стероидах со списком запрещенных, однако не нашел их там.


Несмотря на показания подсудимого, его признали виновным в инкриминируемых ему деяниях. В качестве наказания 25-летнего жителя Мариинска приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.


Мужчина попытался обжаловать приговор, однако областной суд Кузбасса оставил действующее решение без изменений.

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