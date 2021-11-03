Сообщается, что правоохранители получили информацию о преступной деятельности 36-летнего жителя Тайги. Его подозревали в хранении и сбыте наркотических веществ. В ходе обыска в холодильнике кузбассовца был обнаружен синтетический наркотик, так называемый "шоколад", который мужчина хранил в носке. Экспертиза показала, что масса наркотика составляет около 40 граммов, что является крупным размером.

В отношении кузбассовца было возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ и ч. 3 ст. 228.1. Собранные по факту преступления материалы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения. Кузбассовцу грозит лишение свободы сроком до 15 лет, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Отмечается, что правоохранители задержали горожанина, который хотел приобрести "шоколад" у наркодилера. Он также стал фигурантом уголовного дела, вынесенного в отдельное производство.