Кузбассовец попал под статью за смертельную драку с бросившим камень в окно его грузовика мужчиной

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В Кемеровской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Беловского района, который жестоко расправился с мужчиной, пытавшимся найти попутную машину.

33-летний водитель грузовика обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). По данным СК, инцидент произошел 21 июля этого года. Двое пьяных мужчин пытались остановить проезжающие мимо машины, чтобы уехать домой, однако никто из автомобилистов не хотел тормозить.


Происходящее разозлило кузбассовцев и они кинули камень в один из грузовиков, разбив лобовое стекло. Наконец, остановилась одна легковушка, но уехать мужчинам не удалось: водитель фуры перекрыл дорогу, после чего на место приехали еще два большегруза.

— Конфликт быстро перерос в драку, после чего один из водителей ударил 38-летнего мужчину монтировкой, падая, тот видел, как его товарища бьет в лицо другой водитель, — рассказали в областном СУ СКР.

Избитых нашел механик автопарка после сигнала о том, что неизвестные бросают камни в автомобили предприятия, где он работает. Прибывшая на место бригада медиков зафиксировала смерть 35-летнего кузбассовца. Позже специалисты выяснили, что она наступила из-за черепно-мозговой травмы: мужчина от удара перелетел через ограждение и свалился в овраг.


Теперь эксперты займутся установлением всех деталей произошедшего. Ведется следствие.

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