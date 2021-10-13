Кузбассовец попал под санкции за крупный долг перед детьми

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Накопленный долг почти в полмиллиона рублей перед тремя детьми лишил жителя Кемеровской области выезда из страны и права продавать авто.

Как стало известно, житель Промышленновского района по решению суда должен был выплачивать алименты на содержание своих дочери и двух сыновей, однако исполнял он свои обязанности нерегулярно. В результате у него накопилась задолженность в 450 тысяч рублей.


Кузбассовец был уведомлен о сроках добровольного погашения долга, однако деньги он так и не перевел. Тогда в отношении мужчины было вынесено постановление об ограничении выезда из страны. Помимо этого, на его автомобиль был наложен арест, который подразумевает запрет на регистрационные действия.


Теперь у должника есть 10 дней, чтобы выплатить детям алименты. В противном случае, его машина, стоимость которой оценена в 600 тысяч рублей, будет продана на аукционе в счет погашения задолженности, передает пресс-служба УФССП по Кемеровской области.

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