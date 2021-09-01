Кузбассовец попал под редко применяемую статью за продажу краденого

По информации правоохранителей, недавно освободившийся из мест лишения свободы 27-летний новокузнечанин в пьяном виде украл два велосипеда. Похищенным он распорядился следующим образом: один велосипед сдал в комиссионный магазин, а второй передал своему знакомому для перепродажи.

— Когда алкоголь закончился, он вспомнил, что в подъезде его дома стоял велосипед, завел его в квартиру друга и через балкон спустил на улицу. На похищенном велотранспорте подозреваемый отправился в комиссионный магазин и по дороге похитил еще один велобайк, который также прикатил к ломбарду, — пояснили в областном ГУ МВД.

В результате в отношении вора было возбуждено уголовное дело о краже по ст. 158 УК РФ, а в отношении продавца краденого – о сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем по ст. 175 УК РФ.

При этом последняя статья на практике применяется довольно редко: по информации Центрального районного суда Новокузнецка, за последние пять лет по ней был вынесен один приговор.