Кузбассовец попал под редко применяемую статью за продажу краденого

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В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по редко применяемой статье в отношении мужчины, продавшего похищенный велосипед.

По информации правоохранителей, недавно освободившийся из мест лишения свободы 27-летний новокузнечанин в пьяном виде украл два велосипеда. Похищенным он распорядился следующим образом: один велосипед сдал в комиссионный магазин, а второй передал своему знакомому для перепродажи.

— Когда алкоголь закончился, он вспомнил, что в подъезде его дома стоял велосипед, завел его в квартиру друга и через балкон спустил на улицу. На похищенном велотранспорте подозреваемый отправился в комиссионный магазин и по дороге похитил еще один велобайк, который также прикатил к ломбарду, — пояснили в областном ГУ МВД.

В результате в отношении вора было возбуждено уголовное дело о краже по ст. 158 УК РФ, а в отношении продавца краденого – о сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем по ст. 175 УК РФ.


При этом последняя статья на практике применяется довольно редко: по информации Центрального районного суда Новокузнецка, за последние пять лет по ней был вынесен один приговор.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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