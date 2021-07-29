Кузбассовец попал под ограничение свободы за использование поддельных водительских прав

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Молодого жителя Мариинска осудили за езду с фальшивым водительским удостоверением.

Дело об использовании поддельных водительских прав рассматривалось в городском суде Мариинска. В нем же было установлено, что приобрел права в Сети мужчина в феврале 2019 года. За документ он отдал 25 тысяч рублей. Купленное удостоверение давало ему право на управления следующими категориями транспортных средств: «B», «B1» и «M». Удостоверение он начал хранить в своем автомобиле.


Катаясь на машине в августе того же года, он нарушил ПДД, проехав светофор на «красный», из-за чего был остановлен инспектором ДПС. Составляя протокол, правоохранитель потребовал от водителя документы. Тогда же и было установлено, что автовладелец никогда не получал прав на управление транспортом, а само удостоверение, которым он пользовался, имеет признаки подделки.

- Тем самым житель Мариинска совершил преступление, предусмотренное ч. третьей ст. 327 УК РФ, максимальным наказанием за совершение которого наряду с ограничением свободы и принудительными работами является лишение свободы на срок до одного года, - уточнили в пресс-службе Мариинского городского суда.

В ходе суда мужчина не стал отрицать своей вины. Кузбассовец также настаивал на том, чтобы его дело было рассмотрено без проведения судебных разбирательств. В итоге его признали виновным, в качестве наказания его приговорили к 6 месяцам ограничения свободы.


На указанный срок осужденный лишился возможности покидать пределы Мариинского муниципального района, а также менять место жительства или пребывания без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Кроме того, в течение полугода ежемесячно ему придется являться в инспекцию для регистрации.

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