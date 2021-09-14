Кузбассовец попал под арест после попытки сбежать от сотрудников ФСБ

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Суд отправил кузбассовца под арест за неповиновение сотрудникам федеральной службы безопасности.

10 сентября мужчина недалеко от деревни Осиновка Кемеровского района обнаружил закладку, в которой, предположительно, был спрятан наркотик. В этот момент он попался сотрудникам ФСБ, которые стали задерживать кузбассовца, но он был не готов к такому исходу.

– <...> пытался скрыться бегством, тем самым оказал неповиновение и воспрепятствовал сотрудникам органов федеральной службы безопасности исполнению своих должностных и служебных обязанностей, – сообщили в Кемеровском районном суде.

В суде мужчина не признал вину и заявил, что в деревне хотел забрать посылку с неизвестным содержимым. Также он отрицал и факт оказания сопротивления.


Суд признал кузбассовца виновным по ч. 4 ст. 19.3 КоАП РФ и назначил 15 суток административного ареста.

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