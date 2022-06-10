Кузбассовец понуждал подростка к интиму с помощью фотографий

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Житель Кемеровской области выслушал приговор суда после шантажа несовершеннолетней интимными снимками.

По версии следствия, осенью 2021 года кузбассовец познакомился в Сети с 16-летней девушкой. Мужчина уговорил подростка прислать ему интимную фотографию. Через какое-то время молодой человек предложил несовершеннолетней вступить с ним в интимные отношения, шантажируя распространением интимного фото в интернете.

"Девушка отказывалась, но осужденный настойчиво требовал близости. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы", ‒ рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

В отношении кузбассовца было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 133 УК РФ. Суд назначил 24-летнему жителю региона наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

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