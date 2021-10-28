Кузбассовец понесет наказание за попытку удивить супругу полицейскими

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Правоохранители привлекли к ответственности жителя Кемеровской области, который решил устроить сюрприз жене и вызвал домой людей в форме.

Пьяный беловчанин захотел похвастать перед супругой появлением на пороге полицейских. Для этого он, в тайне от женщины, позвонил диспетчеру и сообщил, что в одном из частных домов на улице Кулибина якобы лежит без сознания избитый человек. При этом беловчанин заявил, что звонит по просьбе женщины и указал личные данные супруги.


Прибывшие на место правоохранители выяснили, что вызов был ложным. В отношении мужчины был составлен протокол по ст. 19.13 КоАП РФ "Заведомо ложный вызов специализированных служб", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Беловчанину назначили административный штраф в размере 1 000 рублей.

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