Кузбассовец понесет наказание за попытку удивить супругу полицейскими

Пьяный беловчанин захотел похвастать перед супругой появлением на пороге полицейских. Для этого он, в тайне от женщины, позвонил диспетчеру и сообщил, что в одном из частных домов на улице Кулибина якобы лежит без сознания избитый человек. При этом беловчанин заявил, что звонит по просьбе женщины и указал личные данные супруги.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что вызов был ложным. В отношении мужчины был составлен протокол по ст. 19.13 КоАП РФ "Заведомо ложный вызов специализированных служб", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Беловчанину назначили административный штраф в размере 1 000 рублей.