Кузбассовец получил условный срок за удержание женщин в подполе

В Кузбассе осудили 24-летнего жителя Яшкинского района, который обвинялся по п. "ж" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении двух лиц). Все произошло в марте прошлого года, когда мужчина учинил пьянку с двумя знакомыми дамами.

По информации областного СУ СКР, осужденному не понравилось, что его знакомые 34 и 45 лет пили без него.

— Он решил проучить женщин и по очереди заставлял залазить в подпол, где некоторое время удерживал, лишая возможности выйти наружу, — сообщили в ведомстве.

В полицию удалось позвонить одной из потерпевших, которая успела схватить телефон. В результате агрессора задержали, он во всем сознался, а после суд приговорил его к двум годам условного лишения свободы с двухлетним испытательным сроком.