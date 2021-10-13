Кузбассовец получил условный срок за регулярное истязание 12-летнего мальчика

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В Кемеровской области суд вынес приговор мужчине, который систематически избивал несовершеннолетнего пасынка и угрожал ему убийством.

Согласно данным суда, 36-летний житель города Мыски, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически избивал 12-летнего сына своей сожительницы. При этом мужчина угрожал ребенку убийством и использовал малозначительные поводы для нанесения ему увечий.


О ситуации в семье вскоре узнала бабушка мальчика, которая и обратилась в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия обвиняемый в истязании и угрозе убийством признал вину лишь частично.


В результате семью поставили на учет, а отчим ребенка получил четыре года лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком, передает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

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