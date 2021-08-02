Кузбассовец получил условный срок за экстремистские комментарии

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Житель Березовского оставил несколько сообщений, содержащих призыв к осуществлению экстремистской деятельности и унижение группы лиц по признакам их расовой принадлежности, в соцсетях, из-за чего впоследствии оказался осужден.

По информации, собранной в ходе следствия и проведенного суда, известно, что комментарии, нарушающие действующие законодательство, 43-летний мужчина оставлял не первый раз: ранее он уже попадал под административное делопроизвосдтво из-за публикации сообщений с призывом к экстремизму, а также с информацией, направленной на унижение достоинства группы лиц по признакам расы и национальности.


Временным промежутком, в которой он возобновил свою противозаконную деятельность в Сети, стали январь и последующие семь месяцев до августа. Примечательно, что делал он это, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за то, что снова начнет публиковать сообщения на запрещенные темы в Интернете.

- Данные обстоятельства выявлены сотрудниками центра противодействию экстремизму ГУ МВД России по Кемеровской области, материал передан в следственные органы. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал, - уточнили в пресс-службе СУ СКР Кузбасса.

В итоге он стал фигурантом уголовного дела. В суде его признали виновным в совершении 3 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации, в том числе сети «Интернет»), 2 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства). В качестве наказания он был приговорен к условному заключению сроком на 2 года и 6 месяцев. На аналогичный временной промежуток его также лишили возможности заниматься деятельностью, которая как-либо связана с руководством и организацией общественных организаций.

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