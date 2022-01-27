Кузбассовец получил удар молотком из-за оскорбления женщины в Интернете

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Жительница одного из городов Кемеровской области отомстила обидчику после конфликта в интернет-чате.

Бригадой "скорой" в одну из больниц Белова был доставлен мужчина с ранами головы и повреждением легкого. Прибывшим на сигнал о нанесении тяжкого вреда здоровью полицейским мужчина рассказал, что его избили неизвестные в подъезде. Однако правоохранители выяснили, что повреждения беловчанин получил от 35-летней местной жительницы, с которой поссорился в Сети. Когда полицейские задержали злоумышленницу, она пояснила, что вместе с подругой познакомилась с мужчиной в чате, при этом он общался с женщинами в оскорбительной форме, за что беловчанка сделала ему замечание. Новый знакомый начал оскорблять оппонентку, после чего она назначила ему встречу на улице. Идя на место выяснения отношений женщина прихватила с собой молоток, которым нанесла мужчине несколько ударов и скрылась.


В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Максимальное наказание по данной статье составляет десять лет лишения свободы, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в суд.

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