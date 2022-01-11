Кузбассовец получил тяжелые травмы из-за столкновения с поездом

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Мужчина попал в больницу после столкновения с составом в Кемеровской области.

Инцидент произошел накануне, 10 января, около 18:30 на перегоне станций Черкасов Камень – Красный Камень. Машинист поезда заметил, что вблизи путей идет человек. После того, как специалист подал звуковой сигнал, мужчина начал отходить от состава, но столкновение все же произошло. Медики госпитализировали кузбассовца в больницу Прокопьевска в тяжелом состоянии.


Правоохранители установили, что пострадавшим является 51-летний житель Киселевска. По предварительной информации, пострадавший в момент столкновения был пьян, сообщают в пресс-службе транспортной полиции Кемеровской области. Сейчас все обстоятельства инцидента устанавливаются.


Ранее редакция AVOKADO писала о количестве погибших и пострадавших на кузбасской железной дороге за время праздников.

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