Кузбассовец получил тяжелые травмы из-за столкновения с поездом

Инцидент произошел накануне, 10 января, около 18:30 на перегоне станций Черкасов Камень – Красный Камень. Машинист поезда заметил, что вблизи путей идет человек. После того, как специалист подал звуковой сигнал, мужчина начал отходить от состава, но столкновение все же произошло. Медики госпитализировали кузбассовца в больницу Прокопьевска в тяжелом состоянии.

Правоохранители установили, что пострадавшим является 51-летний житель Киселевска. По предварительной информации, пострадавший в момент столкновения был пьян, сообщают в пресс-службе транспортной полиции Кемеровской области. Сейчас все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее редакция AVOKADO писала о количестве погибших и пострадавших на кузбасской железной дороге за время праздников.