Кузбассовец получил срок за вооруженный налет на магазин с шапкой на лице

Пьяный житель города Мыски без денег решил раздобыть добавку спиртного на застолье с компанией в своем жилище. Для этого он придумал план: выкрасть алкоголь из магазина у дома. Чтобы скрыть свою личность от продавщицы, в качестве камуфляжа он использовал шапку, в которой сделал прорези для глаз и натянул на лицо, а после с ножом в руках вторгся в торговую точку.

— В помещении кроме продавца находилась 16-летняя девушка. Злоумышленник направил нож в сторону продавца и потребовал деньги, однако женщина ответила, что она сдала выручку и касса пуста, — сообщили в СУ СК Кузбасса.

После отказа нарушитель приставил нож к телу подростка и повторил требование. В ответ работница магазина попросила не трогать девочку, она отдала ему телефон с прилавка. Получив желаемое, налетчик с места преступления скрылся.

После инцидента потерпевшая обратилась за помощью к стражам закона. К преступному деянию по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору) оказался причастен 23-летний молодой человек. Суд признал его вину и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.