Кузбассовец получил срок за вооруженный налет на магазин с шапкой на лице

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Вооруженный ножом житель кузбасского города отправился в колонию после вторжения в магазин с шапкой, натянутой на лицо.

Пьяный житель города Мыски без денег решил раздобыть добавку спиртного на застолье с компанией в своем жилище. Для этого он придумал план: выкрасть алкоголь из магазина у дома. Чтобы скрыть свою личность от продавщицы, в качестве камуфляжа он использовал шапку, в которой сделал прорези для глаз и натянул на лицо, а после с ножом в руках вторгся в торговую точку.

В помещении кроме продавца находилась 16-летняя девушка. Злоумышленник направил нож в сторону продавца и потребовал деньги, однако женщина ответила, что она сдала выручку и касса пуста, сообщили в СУ СК Кузбасса.

После отказа нарушитель приставил нож к телу подростка и повторил требование. В ответ работница магазина попросила не трогать девочку, она отдала ему телефон с прилавка. Получив желаемое, налетчик с места преступления скрылся.


После инцидента потерпевшая обратилась за помощью к стражам закона. К преступному деянию по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору) оказался причастен 23-летний молодой человек. Суд признал его вину и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.

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