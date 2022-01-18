Кузбассовец получил срок за трагическую гибель человека в колодце

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Киселевчанин, который по неосторожности причинил смерть рабочему, получил срок.

44-летний житель Киселевска находясь за управлением крана манипулятора, допустил неосторожное действие. Он разгружал составные части колодца. Далее остановил кран под проводами, находящимися под напряжением. Когда он опускал железобетонное днище колодца в котлован между стрелой крана и линией электропередач образовалась дуга.

— В результате чего 41-летнего мужчину, находящегося в котловане, ударило электрическим током, он скончался на месте, — сообщает Следственный комитет Российской Федерации по Кемеровской области.

Приехавшая на место скорая констатировала смерть.


Теперь крановщик, который ранее привлекался к ответственности, получил наказание в виде 6 месяцев исправительных работ.


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