Кузбассовец получил срок за смертельное ранение плюнувшего в его тарелку знакомого

В Кемеровской области завершилось расследование по делу 34-летнего мужчины, который обвинялся по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Инцидент произошел в январе во время застолья, где пили спиртное большое количество людей.

— Один из гостей стал вести себя агрессивно. 34-летний мужчина сделал ему замечание, однако тот не отреагировал, а оскорбил в ответ нецензурной бранью, плюнув в его тарелку, — рассказали в областном СУ СКР.

Ссора закончилась тем, что новокузнечанин воткнул в ногу оппонента нож, повредив бедренную артерию. Он попытался оказать ему первую помощь, а после продолжил отдыхать в компании собравшихся. Пострадавший потерял сознание, бригаду медиков вызвал мужчина, который пришел позднее.

Сотрудники скорой зафиксировали гибель 27-летнего новокузнечанина, после чего было начато расследование. В результате агрессора приговорили к девяти годам колонии.