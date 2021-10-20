Кузбассовец получил срок за смертельное избиение родственника-инвалида

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Житель Кемеровской области отправился в тюрьму за избиение, после которого скончался его родственник-инвалид.

Трагедия произошла в Юргинском районе в декабре 2020 года. Местный житель 38 лет пришел домой в состоянии алкогольного опьянения. В доме находился его дядя – инвалид второй группы. Он проживал с семьей так как не мог самостоятельно обслуживать себя и почти не передвигался. Хозяин дома увидел, что за дядей нужно снова убирать. Из-за этого мужчина начал конфликт, в ходе которого избил инвалида, а затем ушел. Потерпевший дополз до кровати, где позже его нашла мертвым мать злоумышленника.

– Сотрудники правоохранительных органов нашли подозреваемого в соседском доме, где он распивал спиртное, после чего мужчина рассказал о произошедшем конфликте, – сообщают в СУ СК РФ по Кемеровской области.

За преступление по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего" мужчина получил наказание в виде семи лет лишения свободы. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

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