Кузбассовец получил срок после езды со сбитым пассажиром в салоне авто

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Автолюбитель в одном из городов Кемеровской области сбил мужчину и отправился с трупом в кафе.

Инцидент произошел в июне 2020 года в пгт Новый городок в Белове. Местный житель, 33-летний мужчина, в темное время суток отправился на автомобиле Toyota Corolla в кафе на день рождения родственницы. При этом водитель, будучи пьяным, разогнал машину до 120 километров в час, не справился с управлением и при повороте налево выехал на обочину, где сбил 57-летнего мужчину. От удара пострадавший оказался в салоне машины и скончался от полученных травм. Виновник ДТП вместе с телом погибшего продолжил движение в кафе, по пути столкнувшись со встречным автомобилем Honda. Правоохранители задержали нарушителя прямо в заведении.


Суд признал кузбассовцы виновным по ч. 4 ст. 264 УК РФ, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Мужчина получил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.

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