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Кузбассовец получил смертельный удар током при попытке помочь своей матери

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В кузбасском городе 25-летний мужчина попытался нелегально вернуть свет в дом своей матери, из-за чего погиб.

В понедельник, 25 июля, в городе Топки от удара током скончался 25-летний мужчина. Как оказалось, он приехал в гости к своей маме, где в течение дня распивал спиртное. При этом в доме женщины из-за неуплаты было отключено электричество и периодически она с сожителем незаконно подключались к линии электропередач при помощи самодельного устройства.

– По просьбе матери, чтобы в доме было электричество, сын стал накидывать приспособление на провода. Присоединив один крюк, мужчина оступился, прижав в это время второй к груди, его поразило электрическим током, – прокомментировали в СУ СК.

Когда медики прибыли на место, то констатировали его смерть, а после вызвали следственную группу.


Обстоятельства произошедшего уточняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Да!
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