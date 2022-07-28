Кузбассовец получил смертельный удар током при попытке помочь своей матери

В понедельник, 25 июля, в городе Топки от удара током скончался 25-летний мужчина. Как оказалось, он приехал в гости к своей маме, где в течение дня распивал спиртное. При этом в доме женщины из-за неуплаты было отключено электричество и периодически она с сожителем незаконно подключались к линии электропередач при помощи самодельного устройства.

– По просьбе матери, чтобы в доме было электричество, сын стал накидывать приспособление на провода. Присоединив один крюк, мужчина оступился, прижав в это время второй к груди, его поразило электрическим током, – прокомментировали в СУ СК.

Когда медики прибыли на место, то констатировали его смерть, а после вызвали следственную группу.

Обстоятельства произошедшего уточняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.