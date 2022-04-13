Кузбассовец получил штраф за оскорбительный комментарий в Сети

Пользователь из Кемерова разместил в паблике комментарий, содержащий оскорбление в адрес мусульман.
– Совершил действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам расы, отношения к религии, – передает пресс-служба районного суда Кемерова.
На судебном заседании мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном, сказав, что больше подобного делать не будет. Его признали виновным.
Теперь кемеровчанин заплатит административный штраф в размере 10 000 рублей.
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