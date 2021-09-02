Кузбассовец получил штраф за несданный тест на COVID-19 после возвращения из другой страны

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В Мариинске суд назначил штраф молодому человеку, который не прошел исследование на коронавирус.

Житель Мариинска попал под суд после возвращения из Армении. Причиной стало непрохождение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР. Результаты теста 19-летний мариинец должен был загрузить на портал госуслуг. Кроме того, он не сделал прививку и не предоставил сведения о перенесенной болезни за последние полгода.

– Он не выполнил установленные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, – сообщили в Мариинском городском суде.

Также кузбассовец не смог доказать невозможность прохождения процедуры, однако вину не признал. По его словам, тест был сделан в Армении, а о необходимости повтора исследования в России мариинец не знал.


В результате он был привлечен к ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, предусматривающей штраф до 40 тыс. рублей, но суд снизил сумму до 7,5 тыс. рублей.

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