Кузбассовец получил штраф за несданный маленьким ребенком тест на коронавирус

В Мариинске отец четырехлетнего ребенка получил штраф за то, что его сын не сдал тест на коронавирусную инфекцию после прилета в августе из Казахстана. Мужчина прошел обследование, а вот ребенка на него не отвел. Как оказалось, сдать тест нужно было обоим.

– "При пересечении границы пользовался постановлениями от апреля 2021 года, в которых было сказано, что дети до 5 лет тест на Ковид методом ПЦР не сдают". Однако данное исключение действует для лиц, прибывающих авиарейсами в Казахстан, – сообщили в Мариинском городском суде.

При этом по прибытии в Россию на коронавирус нужно проверяться даже детям. Тем не менее кузбассовец пренебрег законом и не загрузил результаты на портал госуслуг. В результате его отношении завели дело по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого суд назначил штраф 15 тыс. рублей.